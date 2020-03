L’enterrement de Marième Diagne prévu demain Tuée, samedi dernier, par son ex petit ami, à Thiès, Marième Diagne sera inhumée au plus tard demain, selon Emedia, qui souligne que la famille devrait recevoir, aujourd’hui, le corps. Son meurtrier, Assane Guèye, est toujours en garde-à-vue au commissariat de Médina Fall, à Thiès, en attente d'être déféré devant le Procureur, indique la même source.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|



