L'envol des prix immobiliers inquiète partout dans le monde La hausse des prix de l'immobilier atteint près de 20 % sur un an aux Etats-Unis. Dans la zone euro, elle pourrait s'élever à 8 % en fin d'année, ce qui en ferait sa plus forte accélération depuis 30 ans. La faiblesse des taux d'intérêt bas et la bonne résistance du revenu des ménages pendant la crise soutiennent la demande. Cette envolée n'est pas sans créer de problèmes.







Ça commence à aller très vite. Trop vite ? C'est la question que beaucoup de monde se pose au vu de l'envolée des prix immobiliers un peu partout sur la planète. Selon le Fonds monétaire international (FMI), ils ont grimpé de 5,3 % dans le monde l'an dernier. Un phénomène jamais observé au cours d'une récession, même si celle qu'a entraînée le Covid est très spécifique. Et le mouvement s'accélère.



Aux Etats-Unis, la hausse du prix des maisons atteint 20 % en un an. En Europe aussi, les compteurs s'affolent. L'Allemagne a vu les prix bondir de 11 % sur douze mois, les Pays-Bas de 13 % et la zone euro de 7 %. Ricardo Amaro, économiste chez Oxford Economics, estime qu'à la fin de l'année, les prix pourraient avoir augmenté de 8 % dans la zone euro, ce qui en ferait sa plus forte hausse depuis 30 ans.

