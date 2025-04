L'«escalade tarifaire » empêche les économies en développement de progresser dans les chaînes de valeur mondiales

Mais pour le tiers restant, les droits de douane restent élevés et affectent de manière disproportionnée les économies en développement, rendant leurs exportations moins compétitives sur les marchés mondiaux.



Selon l’analyse du dernier développés ont été confrontés à des droits de douane moyens de 1,9 % en 2023, contre 3,9 % pour les exportations d'Amérique latine et d'Asie du Sud, 3,3 % pour celles d'Asie de l'Est et 1,9 % pour celles d'Afrique. Les exportations africaines sont généralement soumises à des droits de douane moins élevés sur les marchés des pays développés en raison d'accords commerciaux préférentiels. La création d'un système commercial mondial fondé sur des règles a contribué à une baisse progressive et régulière des droits de douane - taxes perçues à la frontière sur les marchandises importées - contribuant ainsi à stimuler le commerce international. En 2023, environ deux tiers du commerce mondial étaient exempts de droits de douane.Mais pour le tiers restant, les droits de douane restent élevés et, rendant leurs exportations moins compétitives sur les marchés mondiaux.Selon l’analyse du dernier Global Trade Update d'ONU commerce et développement, les exportateurs des paysLes exportations africaines sont généralement soumises à des droits de douane moins élevés sur les marchés des pays développés en raison d'accords commerciaux préférentiels. Les droits de douane frappent le plus durement l'agriculture et l'industrie manufacturière Dans le secteur agricole, les exportations des pays en développement sont souvent soumises à des droits de douane élevés, en particulier dans le cadre du traitement de la nation la plus favorisée, les conditions standard offertes à tous les pays, sauf si un accord commercial spécial s'applique.



Les taux varient dans le secteur manufacturier, mais les exportations clés telles que les textiles et les vêtements sont soumises à des droits de douane d'environ 6 %, ce qui nuit à la compétitivité de nombreux pays à faible revenu. L'« escalade tarifaire » constitue un obstacle structurel au développement économique La manière dont les droits de douane sont appliqués est également importante. De nombreux pays en développement sont confrontés à une « escalade tarifaire », c'est-à-dire que les produits transformés ou finis sont taxés plus lourdement que les matières premières utilisées pour les fabriquer.



Cela décourage la croissance industrielle dans les économies en développement, les empêchant de se développer en tant que fournisseurs de matières premières et limitant les possibilités de création de valeur, d'emplois et de diversification économique.



Cette pratique est répandue dans la plupart des secteurs, y compris ceux qui sont essentiels pour de nombreuses économies en développement, tels que l'habillement, les produits d'origine animale, le tannage et l'industrie légère. Le commerce régional offre une voie à suivre Le rapport note que les chaînes de valeur régionales pourraient offrir des opportunités aux pays en développement. Les marges tarifaires ont tendance à être plus favorables au sein des blocs régionaux, où la demande est également en hausse.



L'Afrique, par exemple, bénéficie d'un avantage de 4,6 points dans le commerce intrarégional, tandis que l'Amérique latine gagne une marge de 3 points. Pourtant, les barrières internes persistent : l'Afrique et l'Asie du Sud maintiennent certains des tarifs intrarégionaux les plus élevés. Dans certains cas, les exportateurs africains sont confrontés à des tarifs plus bas sur les marchés développés que dans leur propre région. Un frein persistant au développement



Il est essentiel de comprendre comment les droits de douane façonnent le commerce et le développement afin d'élaborer des politiques qui favorisent une croissance durable et développent.

https://unctad.org/fr













Source : https://www.lejecos.com/L-escalade-tarifaire-empec...

