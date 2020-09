L'essor économique du Sénégal, ne peut passer que par l'Agriculture: les paysans réclament une meilleure distribution des semences 'essor économique du Sénégal, ne peut passer que par l'Agriculture. C'est la conviction des agriculteurs réunis dans les coopératives, qui en marge de la visite du Président Sall, ont rèclamé une meilleure gestion de la distribution des semences ...

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

Est-ce que les milliards injectés dans l'agriculture touchent les acteurs, les paysans ? Ces agriculteurs interrogés par Leral Tv assurent que non, et souligent même des détournements...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos