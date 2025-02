L’état d’avancement des travaux de l’Autoroute Dakar–Tivaouane–Saint-Louis est « acceptable » (ministre)

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA), Yankhoba Diémé, a jugé »acceptable » l’état d’avancement des travaux du projet autoroutier Dakar–Tivaouane–Saint-Louis, annonçant que cette infrastructure va être dotée d’une vidéosurveillance.



»L’état d’avancement des travaux est acceptable. Acceptable dans la mesure où chacun a des défis, même l’État, il faut le dire. Parce que pour construire ce genre d’infrastructure, chacun doit respecter ses engagements dans les délais », a-t-il déclaré.



M. Diémé s’entretenait, vendredi, avec des journalistes en marge d’une visite de chantiers pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de ce projet autoroutier.



De Dakar à Saint-Louis en passant par Tivaouane, le ministre a visité plusieurs lots de cette infrastructure autoroutière notamment le lot de Guéoul–Louga, Louga–Gandon avant de terminer sa visite par le lot Gandon–Saint-Louis.



»L’État, poursuit-il, a sa part parce qu’il faut rappeler quelque soient les investisseurs qui sont en jeu, c’est un chantier de l’État. Et c’est l’État qui décaisse ou qui fait décaisser. Il y a un certain retard à cela. On a aucune honte de le dire parce que nous avons été transparent avec les Sénégalais sur l’état des finances publiques. Mais nous sommes aujourd’hui appelés à faire plus preuve d’ingéniosité, de meilleurs arbitrages et c’est à cela que nous nous engageons ».



Il a par ailleurs encouragé les entreprises à s’investir dans la Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE).



Le ministre a annoncé que l’Autoroute Dakar–Tivaouane-Saint-Louis (DTS) sera dotée d’un système de vidéosurveillance.



‘’C’est une Autoroute qui sera moderne, une Autoroute qui sera bonifiée par un élément important qui est la vidéosurveillance. Cela était évoqué lors des Etats généraux des transports publics (…) », assure-t-il.

La division par lot, a-t-il expliqué, permet l’accélération des travaux avec beaucoup d’entreprises impliquées mais également beaucoup de communes desservies. »Nous avons aujourd’hui environ huit départements traversés avec à minima quatre pôles : le pôle de Dakar, de Thiès, celui du centre Louga et le pôle du nord », a relevé le ministre.



»Quand je parle de pôle, a t-il souligné, c’est en perspective de la vision Sénégal 2050 qui a réparti le pays en huit pôles de développement. Et le défi que le chef de l’État nous a fixé c’est d’assurer la connectivité des différents pôles ».



Il a relevé »la position stratégique » du pôle nord surtout avec la découverte du gaz.



‘’Le pôle nord est éminemment stratégique ainsi que les pôles traversés. Stratégique par la découverte du pétrole et la découverte surtout de gisements gaziers qui intéressent et qui vont faire appel à du transport lourd », a-t-il fait valoir.



Le directeur général de l’Agence des travaux et de gestion des routes du Sénégal (AGEROUTE), Mamadou Ndao, le directeur régional nord de l’AGEROUTE [Louga – Saint-Louis et Matam], Pape Diallo Ndiaye, entre autres, ont pris part à cette visite de chantiers.



Dans le cadre de la politique d’extension de son réseau autoroutier, le gouvernement du Sénégal a initié avec l’appui des Partenaires techniques et financiers le projet de construction de l’Autoroute Dakar–Tivaouane–Saint-Louis. Cet axe permet d’amorcer la liaison avec les grandes villes du littoral septentrional du Sénégal, indique un dossier de presse dont l’APS a reçu un exemplaire.



Cette Autoroute, renseigne le même document, constitue un important levier économique pour, d’une part, l’exploitation des gisements gaziers et pétroliers en vue dans la zone de Saint-Louis et à Kayar et, d’autre part, l’acheminement rapide des produits halieutiques et agricoles issus des Niayes et de l’exploitation des terres du Delta en plus de l’impulsion qu’elle pourra donner au développement touristique le long de la Grande Côte.



Des passages inférieurs et supérieurs, des passerelles (piétons et véhicules non motorisés), des gares de péage, des aires de services le long de l’Autoroute, entre autres, sont les description de ce projet autoroutier d’une longueur totale de 200 kilomètres pour un coût global de 760 milliards francs CFA.



