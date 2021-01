L’étudiant SOD évacué à Bordeaux

L'étudiant Sadio Ousmane Diédhiou a été évacué en France. Il est arrivé, hier matin à Bordeaux où il a été bien pris en charge. La révélation a été faite, hier, par le comité « HELP SOD » qui a organisé une conférence de presse pour faire le bilan financier des fonds qui ont été mobilisés. Il va faire ses soins au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux, rapporte Emediasn.



« Sadio Ousmane Diédhiou est bien arrivé en France avec son frère. Un accueil chaleureux lui a été réservé par le collectif des étudiants de Bordeaux et d’autres sénégalais. Son admission a été faite à l’hôpital. Il a été très bien reçu et a fait les examens pré-greffe. Il a, après rejoint, son appartement. Il est bien installé », a expliqué Dr Khadim Ngom, renseignant que Sadio est actuellement en isolement dans son appartement pour une semaine. C’est une mesure qui a été prise par l’Etat français à cause de la pandémie du coronavirus et elle est valable pour tous les visiteurs.



« Le traitement sera long et onéreux »



Souffrant d’une pathologie rare « aplasie médullaire », SOD avait besoin de 280 millions de francs CFA pour aller se soigner en France. Ce montant a été presque réuni. La somme totale collectée s’élève à plus de 272 millions 905 mille 791 francs CFA y compris les 120 millions du président de la République relatifs à la prise en charge de SOD.



Une partie de l’argent a été versée directement dans le compte de SOD pour son suivi et sa prise en charge. Il y a également un montant qui a été envoyé à au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux. Il y a une autre partie du montant qui est en cours de versement dans le compte de SOD. « L’Etat du Sénégal a versé 100 millions de francs CFA au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux et 20 millions de francs CFA dans le compte de SOD pour sa prise en charge. Le montant du devis prévisionnel est 176 millions 565 mille 369 francs CFA.Nous vous assurons que chaque franc collecté sera entièrement dédié à la prise en charge de notre camarade », a rassuré Dr Danfa qui n’a pas manqué de solliciter des prières pour le malade car, « le traitement sera long, onéreux et n’est pas exempt de risque ».

