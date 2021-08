L’étudiant SOD, hors de danger : le président du Comité de collecte de fonds rassure Son cas avait suscité l’émoi et la tristesse partout dans le pays. Mais aujourd’hui, tous ceux qui s’étaient montrés compatissants envers l’étudiant Sadio Ousmane Diédhiou (SOD) peuvent se réjouir.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021

D’après « L’As », l’étudiant en médecine atteint d’aplasie médullaire et évacué en France, il y a juste quelques mois, a subi, avec succès, une greffe de la moelle osseuse.



Mieux, il va bientôt rentrer au Sénégal, selon le président du Comité de collecte de fonds pour SOD.



