L’ex-chef de la diplomatie sénégalaise brise le silence: « Ce que Macky Sall m’a dit… » L’ancien ministre de l’Economie et des Finances, et ex-chef de la diplomatie sénégalaise, Amadou Bâ, brise le silence pour s’adresser à ses militants et aux populations des Parcelles Assainies. "Le Témoin"

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Décembre 2021

Dans une interview exclusive accordée à Dakaractu alors qu’il recevait les imams, les groupements de jeunes et des femmes des Parcelles Assainies, le ministre Amadou B$a a éclairé la lanterne de ses militants sur ses rapports avec le Président Macky Sall, les choix qu’il a opérés dans le cadre des investitures pour les Locales et ce que le Président lui a confié aux dernières nouvelles.



Pour l’actuel coordinateur national de BBY, la seule chose qu’il souhaite aujourd’hui, c’est l’unité des leaders et militants des Parcelles Assainies et de Dakar, en général.



C’est dans ce cadre qu’il annonce une série de rencontres avec les différents responsables des Parcelles Assainies et de Dakar, notamment le candidat de la majorité présidentielle à la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr...



