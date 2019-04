L’expert-comptable pompe plus de 212 millions de l’entreprise de son cousin et risque 4 ans de prison ferme

Pour avoir détourné la somme de plus de 212 millions de FCfa au cabinet d’expertise comptable Amcs, en gonflant les factures de fisc des pharmacies « Emmanuelle » et « Le Centenaire », l’expert-comptable Alexandre Léon Calixte Soulton pourrait rester quatre ans en prison, en plus de la confiscation de tous ses biens, si le juge Maguette Diop, du tribunal correctionnel de Dakar, suis les réquisitions du procureur.



Inculpé pour escroquerie, abus de confiance, blanchiment de capitaux et usage de faux dans une écriture de banque, le prévenu, qui a fait 15 ans de service dans la boîte, avait créé sa propre société, ouvert un restaurant et acheté un terrain de 600m2 à Sendou avec cet argent détourné. Délibéré au 25 avril prochain.













