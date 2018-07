« L'extradition de Karim Wade au Sénégal et l'exécution de la contrainte par corps pour recouvrer 148 milliards CFA » demandées par la Coalition MW

Le Président de la Coalition Manko Wattu Sénégal Ousmane Faye était ce week-end dans la région de Diourbel dans le cadre de sa tournée nationale , après une visite de courtoisie à Touba chez Serigne Sidy Mbacké et Serigne Cheikhouna Mbacké dans le cadre du Magal de leur vénéré père Serigne Abdoul Lahad Khadimou Rassoul, le leader de MWS a saisi l'occasion pour aborder l'actualité politique marquée par la radiation de Karim Wade sur les listes électorales et la manifestation du FNRD le 23 juillet prochain.



Pour le Président Ousmane Faye qui s'est réjoui de la radiation de Karim Wade un grand délinquant financier sur les listes électorales, en appelle à la vigilance de l’Etat pour qu’il prenne toutes ses responsabilités afin que ce voyou soit extradé maintenant à Dakar, pour qu'il restitue les 138 milliards qu'il doit aux Sénégalais où l'exécution de la contrainte par corps sur lui, parce que personne ne doit oublier que son arrestation était bien une demande sociale et l'état ne doit pas accepté que cet homme qui a abusé de la confiance de tout le peuple sénégalais pendant qu'il était ministre du Ciel et de la terre, de continuer à narguer l'état même et les sénégalais en se déclarant candidat du peuple dont il dilapidé toutes ses ressources.



Sur la manifestation du FNRD du 13 juillet prochain le Président Ousmane Faye interpelle les autorités étatiques à ouvrir les yeux car pour lui c'est leaders du FNRD sont financés par les Wade et des hommes d’affaires Qataris pour à partir du 13 juillet rendre le pays ingouvernable.

