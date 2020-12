L’hameçon des limiers accroche un pêcheur: H. Niang tombe avec 1 kg de chanvre indien A ses heures perdues, le pêcheur de profession, H. Niang, s’active dans le trafic de stupéfiants pour augmenter ses revenus. Tout serait parti d’une information reçue par les limiers des Parcelles Assainies, faisant état d’un vaste trafic de chanvre indien à Yoff, plus précisément à Nord Foire.

Vendredi 25 Décembre 2020

Sans tarder, les hommes du Commissaire Thierno Diop établissent une planque aux alentours du lieu indiqué.



Sur les lieux, les limiers aperçoivent un suspect qui n’est rien d’autre que le pêcheur H. Niang. Ce dernier, mis en filature, sera alpagué avec un kilogramme de chanvre indien près du terrain de basket. Il a tenté de jeter le produit prohibé lors de son interpellation.



H. Niang est conduit au poste de Police pour une audition. Mais il a nié toute paternité de la drogue. Des dénégations qui ne vont guère convaincre les limiers des Parcelles assainies. Il sera déféré au parquet et la drogue mise sous scellés.









L’As

