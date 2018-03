L’hommage exceptionnel de Manchester United à Ronaldo (Vidéo)

Alors que Manchester United a eu l’idée de fêter sa première semaine d’inscription sur Youtube, les Mancuniens ont voulu marquer le coup en rendant un vibrant hommage au natif de Madère, Cristiano Ronado.





"L’un des meilleurs numéros 7 de l’histoire de Manchester United", voici comment le club qualifie celui qui a passé six saisons chez les Red Devils (2003-2009), remporté neuf trophées (dont 1 Ligue des champions et 3 Premier League), un Ballon d’Or (2008) et inscrit 118 buts !

Vendredi 2 Mars 2018