L’homosexuel transmet le Sida à son amant marié

Khalifa Guèye, la quarantaine, a chopé le virus du Sida que lui transmis son amant homosexuel Cheikh Ndiaye, avec qui il entretient des relations sexuelles. C’est au commissariat de Rebeuss où il a été conduit pour acte contre-nature, qu’il a appris la mauvaise nouvelle.



Au cours d’une patrouille, les limiers de ce commissariat ont surpris Khalifa Guèye et Cheikh Ndiaye en pleins ébats sexuels. Les faits se sont déroulés le 16 avril dernier à la ‘’Porte du Millénaire’’ de Dakar. Ce jour-là,, relate "L’Observateur", Khalifa Guèye et Cheikh Ndiaye se sont donné rendez-vous à ce lieu, vers 21h, pour une partie de sexe.



Les policiers ont trouvé Cheikh Ndiaye (le sidéen) en train d’entretenir une relation sexuelle par voie anale, avec ce marié sans enfant. Pris en flagrant délit d’acte contre-nature, Khalifa Guèye a pris la poudre d’escampette. Il a été interpelé à la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF), après une course-poursuite avec les policiers.



Cheikh qui ne pouvait se sauver du fait de son handicap, a été appréhendé sur les lieux. Devant les éléments enquêteurs, Cheikh Ndiaye reconnaît les faits sans ambages. Il confie aux limiers qu’il jouait le rôle actif et son partenaire, le passif. Toujours dans ses confessions, le mis en cause révèle qu’il est atteint du VIH-Sida.



Mieux, l’homosexuel affirme qu’il a plusieurs partenaires. « Il ne compte plus le nombre d’hommes avec qui il a eu des relations sexuelles non protégées. Le tailleur transmettait sa maladie à ses partenaires sexuels sans état d’âme. Une révélation qui tombe comme un couperet sur la tête de Khalifa Guèye. Ce dernier qui tentait de nier les faits, a fini par les reconnaître sous le choc. Le technicien de surface a cru voir le sol se dérober sous ses pieds, après la confidence de son partenaire Cheikh Ndiaye », rapporte "L’Observateur", repris par "Senenews".



Attraits à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour acte contre-nature et infection volontaire du VIH-Sida à une personne, le parquet requiert 2 ans ferme contre Khalifa et Cheikh. L’affaire est mise en délibéré. Elle sera vidée le 30 avril prochain.