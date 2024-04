L’imam de l’Université de Bambey gruge de 29 millions FCfa, ses camarades étudiants

K. S, étudiant et Imam à la mosquée de l’Université Alioune Diop de Bambey, est au centre d’un scandale financier. Il avait mis en place un projet d’investissement dans les domaines de l’élevage, de l’immobilier et de l’alimentation du bétail, le sieur Sangharé a convaincu ses camarades étudiants d’investir, en leur promettant des retours sur investissements pouvant atteindre jusqu’à 150%. Attirés par les promesses de gains rapides, ses camarades ont investi des sommes allant jusqu’à plusieurs millions de francs Cfa.



Cependant, après avoir versé un total de 29 081 000 FCfa, ils ont été stupéfaits de voir l’étudiant disparaître, sans laisser de traces. Selon le récit de "L’Observateur", repris par "Senenews", le mis en cause s’est réfugié à Dakar. Après avoir été arrêté par la Gendarmerie à la suite de nombreuses plaintes pour escroquerie, Sangharé a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès, puis jugé par le Tribunal des flagrants délits de Thiès.



Face au tribunal, I. K. Sangharé a admis avoir encaissé l’argent des investisseurs, mais a prétendu ne pas avoir eu l’intention de les escroquer. Il a déclaré avoir ouvert une entreprise multiservices et un fast-food avec les fonds reçus, mais avoir subi des détournements de fonds de la part de ses employés, le laissant en faillite.



Reconnaissant le mis en cause coupable, le procureur a requis une peine d’emprisonnement de 2 ans ferme. L’affaire a été mise en délibéré pour être jugée le 26 avril 2024.