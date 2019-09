L’impact de positif de la réduction du train de l’état sur l’économie nationale Les efforts de réformes déployées par le Sénégal dans le cadre du PSE ont contribué à accélérer la croissance tout en préservant la stabilité économique.

La croissance économique a augmenté en 2018-2019 , tandis que l’inflation est maîtrisée.

Le président Macky sall et son gouvernement restent déterminés à atteindre les objectifs budgétaires du programme ISPE ( instrument de soutien à la politique économique) à moyen terme, une augmentation des recettes, grâce à une amélioration de l’administration et à une réduction des dépenses ( ligne téléphonique,les voyages en business classe , achat des voitures,suppressions d’agences, réduction du train de vie de l’état...) , un accroissement de l’efficience de l’investissement public et une réforme des prix de l’énergie créeraient un espace qui permettrait de financer les besoins de développement du Sénégal de manière durable. Je félicite le président Macky sall;

*Pour que les réformes soient beaucoup plus approfondies , je suggère le gouvernement de revoir les contrats spéciaux qui augmentent la masse salariale ( des retraités maintenus dans l’administration qui touchent des salaires très élevés) *

Il convient maintenant de consolider la forte croissance enregistrée par le Sénégal et en continuant d’opérer des réformes structurelles et en attirant des investissements privés afin de pereni une croissance élevée .



*Massogui sylla

Membre de la jeunesse de l’apr.

