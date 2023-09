L'importance et les avantages du Maouloud: Les sages paroles de Serigne Mouhamadou Lamine Sall Serigne Mouhamadou Lamine Sall, éminent érudit et guide spirituel, évoque avec éloquence, l'importance profonde du Maouloud, la célébration de la naissance bénie du Prophète Muhammad (PSL). Dans cette réflexion, il partage des enseignements sur les avantages spirituels et les bénédictions qui découlent de cette observance, mettant en lumière la signification spirituelle et la valeur inestimable de cette commémoration pour les croyants.



Jeudi 28 Septembre 2023



