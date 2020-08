L'impossible consensus - Un véritable dialogue de sourds Le dialogue politique a pour l'instant accouché d'une souris car la majorité et l'opposition ne sont pas d'accord quasiment sur les questions les plus brûlantes.

Pour le sujet du Cumul chef de l'Etat et chef de parti, l'opposition réclame la modification de l'article 154 du Code de procédure pénale pour dissocier les deux personnalités , mais la majorité refuse.



S'il y a vacance de pouvoir en cas de décès du maire, l'opposition veut que son successeur soit élu lui aussi au suffrage direct. Mais encore une fois, la majorité veut que ce soit le 1er adjoint qui lui succède.



Le pouvoir, en ce qui concerne l'organisation des élections se conforme au ministre de l'Intérieur, ce que réfute l'opposition, qui exige un organe indépendant.



La rencontre de mardi prochain sera décisive, avant que le Président ne soit amené à trancher.







