L’incendie du Building administratif: Les dégâts, estimés à des milliards de FCfa Un incendie s’est déclaré jeudi dernier, au 10e étage du Building administratif Mamadou Dia. Les autorités ont rassuré les Sénégalais, tout en informant que le feu a été rapidement maitrisé. D’après les informations de Dakaractu, cet incendie était plus grave que supposé.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Août 2021 à 21:22

L’incendie du 10e étage du Building administratif Mamadou Dia n’a pas été le seul â être touché. Le feu a fait des dommages collatéraux sur au moins cinq niveaux.



L’incendie et les moyens déployés pour l’éteindre ont détérioré beaucoup de matériel. De plus, des dommages consistants ont été constatés au niveau des équipements électromécaniques dus au retour des flammes sur plusieurs niveaux.



D’après Dakaractu, les dégâts sont estimés à plusieurs milliards de FCfa. Ce chiffre montre l’étendue de cet incendie dans ce bâtiment qui a été rénové et inauguré il y a seulement 2 ans. L’entreprise française « Dooke work », spécialisée dans la branche de travaux sur cordes et qui, était chargée du nettoyage des baies vitrées du bâtiment n’avait pas pris de police d’assurances.



Pire, elle avait été choisie pour cette tâche à l’issue d’un appel d’offres restreint, lancé par le Dage du Secrétariat général du Gouvernement Macodou Sène. Un marché fermé que l’on pourrait considérer comme opaque, vu les potentialités présentes sur le marché.









