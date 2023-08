L’inflation des prix alimentaires intérieurs reste élevée entre février et mai 2023 (Banque mondiale)

Le rapport relève que les dernières données mensuelles disponibles pour la période comprise entre février et mai 2023 font état d’une forte inflation alimentaire dans plusieurs pays à revenu faible et intermédiaire.



Dans ce sens, il est souligné que cette forte inflation alimentaire concerne 61,1 % des pays à faible revenu, 81,4 % des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et 77,0 % des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ont enregistré des taux d’inflation supérieurs à 5 %. « Un grand nombre d’entre eux affichant même une inflation à deux chiffres », rapporte le document.

En outre, la même source note que 80,4 % des pays à revenu élevé connaissent une forte inflation des prix alimentaires, poursuit le rapport, précisant que les pays les plus touchés se trouvent en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie du Sud, en Europe et en Asie centrale.



En termes réels, le rapport confie que l’inflation des prix alimentaires a dépassé l’inflation globale (mesurée par la variation annuelle de l’IPC global) dans 83,2 % des 161 pays pour lesquels les indices de l’IPC alimentaire et de l’IPC global sont disponibles.



Le 7 juin dernier, le Comité de politique monétaire (Cpm) de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) avait décidé de maintenir inchangés le principal taux directeur auquel la Banque Centrale prête ses ressources aux banques à 3,00%, ainsi que le taux d’intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,00%, niveaux en vigueur depuis le 16 mars 2023.



Le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) avait expliqué cette décision par le constat d’une « atténuation progressive des tensions inflationnistes dans un contexte de croissance économique soutenue dans l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) ».



Le Comté de politique monétaire de la Bceao présidé par le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Kassi Brou avait indiqué, dans la foulée, que l’inflation dans les pays de l’Union avait, en effet, baissé. Car, à l’en croire, le taux d'inflation était passé de 8,4% en septembre 2022 à 5,7% en mars 2023 et 4,6% en avril 2023.



