L’ingénieur pompe dans le compte du non-voyant

Ingénieur agronome âgé de 34 ans, M. Sow croupit actuellement en prison pour escroquerie et abus de confiance. Selon des sources de "L'As", le sieur J. Diatta qui a perdu la vue, a décidé de se reconvertir dans l’aviculture et la vente de moutons pour ne pas rester les bras croisés. Ainsi, il fait la connaissance de M. Sow, qui promet de l’appuyer.



Contre toute attente, le non-voyant ne verra que du feu. Sollicité par son ami Diatta pour effectuer une opération Wave, M. Sow en a profité pour mémoriser son code et subtiliser 95 mille francs Cfa sur son compte, avant de disparaître dans la nature. Il reviendra à la charge, mais avec une idée précise en tête. Sachant que son ami s’active dans le jeu 1X-Bet, il en profite pour entrer de nouveau dans le compte pour se convertir en opérateur, avant d’ordonner le versement frauduleux de 627 mille francs Cfa.



Se sentant alors trompé, J. Diatta se rend à la police des Parcelles assainies pour porter plainte. La dame O. K. Gaye qui s’active dans l’aliment de bétail ,a été aussi victime des agissements de l’ingénieur agronome. Ce dernier, qui se présentait souvent au magasin de la dame pour faire des achats, a finalement acquis la confiance de cette dernière.



D'après le récit de "L'As", à l’approche de la Tabaski, il s’est pointé au magasin de la dame pour lui proposer l’achat de 35 sacs d’aliment, d’une valeur de 653 mille francs Cfa. L’ingénieur indélicat disparaît dans la nature. La dame porte plainte. Le sieur Sow sera arrêté et déféré pour escroquerie et abus de confiance.