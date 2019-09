L'institution Sainte Jeanne d'Arc lâche prise : Les filles voilées réintégrent l'école

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2019 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Les 22 filles voilées renvoyées de l'école seront réintégrées d'ici le 19 septembre prochain. C’est le consensus trouvé entre l'institution Sainte Jeanne d'Arc et le Ministre de l’éducation nationale.



Ainsi, les filles voilées porteront l'uniforme, assorti d'un foulard de dimensions convenables, fourni par l'établissement et qui n'obstrue pas la tenue.

D’après l’As, pour matérialiser cet accord, les parents d'élèves seront reçus, individuellement, par la direction de l'établissement en présence de l'inspecteur d'Académie de Dakar.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos