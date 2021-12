L’international français Benjamin Mendy envoyé en prison pour viol

Benjamin Mendy, 27 ans, a été inculpé d’un viol supplémentaire, lors de sa comparution devant mercredi devant un tribunal anglais. Avec cette nouvelle charge rajoutée par la Crown Court de Chester (ouest de l’Angleterre), l’international français, champion du monde en 2018, est désormais visé par sept chefs d’accusation de viol et un d’agression sexuelle, sur quatre femmes, rapporte Rewmi.



Les ennuis se poursuivent pour Benjamin Mendy. Alors que le défenseur de Manchester City comparait aujourd’hui devant la justice anglaise pour plaider coupable ou non coupable des différents cas de viol dont il est suspecté, le journaliste Tom Dunn affirme que la Cour de Chester Crown l’inculpe pour un nouveau viol.



Champion du monde en 2018, l’ancien Marseillais est désormais visé par sept chefs d’accusation de viol sur quatre femmes et un chef d’accusation d’agression sexuelle sur une cinquième. Cette septième charge de viol concerne une nouvelle plaignante, pour des faits qui auraient eu lieu en juillet de cette année. Les précédents faits qui lui étaient reprochés s’étendaient entre octobre 2020 et août 2021.



En détention provisoire depuis fin août, le footballeur a comparu mercredi pendant 40 minutes devant le tribunal de la Crown Court de Chester (nord-ouest de l’Angleterre). Lors de cette même audience, un autre homme, Louis Saha Matturie, 40 ans, sans rapport avec l’ancien footballeur Louis Saha et dont les liens avec Mendy ne sont pas clairement établis, a également comparu. Il est également poursuivi pour six viols et une agression sexuelle entre mars et août 2021. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire dans une prison de Liverpool, en attendant leur procès, repoussé mercredi sine die après avoir été initialement programmé le 24 janvier.