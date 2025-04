« L’irresponsabilité en costume cravate », Par Mouhamadou Moustapha Mané, président de R les Républicains

« Quand les quais se vident, quand les grues rouillent, quand les armateurs se détournent, le Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, préfère jouer au griot politique plutôt que d’assumer ses responsabilités de gestionnaire.



Au lieu de répondre à la crise portuaire, à la baisse drastique de l’activité économique, à l’engorgement chronique, à la perte de compétitivité face aux autres ports de la sous-région, voilà un haut fonctionnaire d’État qui se livre à des règlements de comptes personnels, en insultant un ancien ministre, qui, au moins, a servi le pays avec dignité.



Ce n’est pas Papa Malick Ndour qui a vidé le port de son activité. Ce n’est pas lui qui a transformé un des poumons économiques du Sénégal, en un instrument d’attaque politique. Le port n’est pas une scène de théâtre pour petits gladiateurs frustrés. Il est temps de redescendre sur terre.



Waly Diouf Bodian ferait mieux de répondre aux questions suivantes : Où sont passés les navires ? Où sont passées les recettes du Port ? Où est passée la vision ?



Quand on n’a aucune solution, on choisit l’insulte. Mais le peuple, lui, regarde les faits. Et les faits sont têtus : le Port autonome de Dakar est à genoux, et ceux qui devaient le redresser, préfèrent aboyer contre ceux qui ont déjà servi.



Rendez-nous le port. Occupez-vous du travail pour lequel vous êtes payé avec l’argent du contribuable sénégalais. Et surtout, gardez vos leçons de morale pour les salons du népotisme et de l’incompétence où vous brillez tant. »











Mouhamadou Moustapha Mané

Président R les RÉPUBLICAINS