L’offre de Malick Gackou pour convaincre les Sénégalais

Le leader du Grand Parti, Malick Gackou va livrer les grandes lignes de son Programme alternatif Suxxali Senegaal (PASS). Et ça sera cette après-midi, lors de l’annonce de sa candidature officielle, révèle le journal L’Observateur.



Suppression des agences et institutions budgétivores

Le futur candidat aux élections présidentielles de 2019, Malick Gackou a dans son programme élaboré d’autres stratégies dans le but d’alléger la souffrance des Sénégalais. Dans ce cadre, il a prévu de supprimer des institutions et des agences budgétivores. Dans sa logique de s’appuyer sur les conclusions des assises nationales de 2011, il faut s’attendre à la disparition de nombre d’institutions, même s’il ne dit pas que les instittuions comme le Haut Conseil des Collectivités Local (HCCT), le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) en passant par le Conseil National de dialogue des Territoires (CNDT), sont tous considérés par l’opposition, comme des « gouffres à milliards ».



Les alternatives aux Bourses de sécurité familiales et à la CMU

Dans sa politique de développement, Malick Gakou va miser sur l’agriculture avec une nouvelle vision qui favorise les paysans. La relance industrielle ne sera pas en reste dans le programme.



Autres points qui vont être radiés, c’est les Bourses familiales et la Couverture de Maladie Universel (CMU). Pour une alternative après la suppression de ces institutions, Gackou y a déjà pensé avec un pacte social entre l’Etat et le citoyen.



Réforme fiscale ‘’audacieuse’’

Néanmoins des reformes sont obligatoires, a annoncé le candidat de Grand parti. Ainsi, le programme alternatif Suxxali Sénégaal (Pass) va tirer l’essentiel des ressources financières nécessaires à sa mise en œuvre, sur les retombées de la réduction du train de vie de l’Etat. L’autre schéma développé par le candidat du Grand parti pour supporter les coûts de financement de son propre programme, c’est une reforme fiscale, qui sera « une reforme audacieuse », prévient le leader du Grand Parti.