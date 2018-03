L’open press de Gris vire au fiasco

La foule avait envahi le terrain dès les premières heures de l’après-midi. Il fallait prendre son mal en patience. La star du jour s’est longtemps fait désirer, avant de débarquer à 19h, à bord d’une voiture 4x4 qui n’avait pas de place où poser le ‘’tigre’’. Impuissant face à ce désordre, le 3e tigre de Fass est resté à bord de son véhicule, pendant 5 mn, avant de faire demi-tour. Le public qui a fait le déplacement, a juste aperçu le lutteur qui bandait les muscles du toit de sa bagnole.



« Gris bordeaux ne pouvait pas descendre dans ce désordre », explique Moustapha Gueye aux journalistes. Le face-à-face entre le lutteur et la presse n’a finalement pas eu lieu. En quittant les lieux, Gris communiait avec son public. Main droite posée sur la poitrine, la gauche en l’air, le fassois fait des signes de victoire. C’est son mentor Tapha Guèye qui est monté au créneau pour rassurer que son poulain est fin prêt pour le combat du 31 mars prochain. « C’est un combat de relance. Depuis un certain moment, Gris Bordeaux n’a pas connu de succès dans l’arène. Et nous continuons à prier Dieu pour qu’Il nous accorde la victoire », déclare M. Guèye.











L’Observateur