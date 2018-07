L’opposition à l’Evêque de Dakar: "Demain, s’il y a problème dans le pays, sachez que c’est Macky Sall"

L’opposition a rencontré hier l’Evêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye dans le cadre de sa campagne de sensibilisation des guides religieux, sur les menaces de troubles qui pourraient venir des irrégularités notées dans le processus électoral.



Mamadou Diop Decroix et ses camarades du Front pour la résistance nationale ont aussi exposé au chef de l’Eglise catholique, les « agissements » du Président de Macky Sall à vouloir « confisquer » le suffrage des Sénégalais, en choisissant ses adversaires à la présidentielle 2019. « Pendant à peu près 1 /4 de siècle, notre pays a toujours voté de façon normale. Deux alternances ont eu lieu de façon démocratique et pacifique. Mais depuis 2016, nous avons commencé à connaître des problèmes dans le processus. Ces problèmes se sont accentués lors des élections législatives du 30 juillet 2017. On s’attendait à ce que le Président reconnaisse ces erreurs et nous demande de discuter pour les corriger », rappelle le leader d’And Jëf Pads.



Et d’ajouter : « Non seulement, il ne l’a pas fait mais, il a félicité son ministre de l’Intérieur, les cadres de son parti et s’est félicité des résultats. Pis, il s’est permis dire sur un ton que nous considérons comme une insulte à l’opposition, qu’il se charge de la présidentielle de 2019».



« Nous avons dit à son éminence Monseigneur Benjamin Ndiaye que l’opposition ne pouvait pas accepter que le Président change les règles du jeux et applique ses propres règles en utilisant la force. Nous lui avons dit qu’il y a deux candidats connus et que le pouvoir veut coûte que coûte empêcher de se présenter. Il s’agit de Karim Wade et de Khalifa Sall. Et, demain, s’il y a des problèmes dans le pays, qu’on sache que c’est Macky Sall et ses compagnons qui en sont les seuls responsables », avertit Mamadou Diop Decroix, porte-parole du jour.















Leral.net