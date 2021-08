L'origine de l'incendie qui s'est déclaré au Building administratif, est connue On en sait un peu plus sur l’incendie qui s’est déclaré au 10e étage du Bulding administratif Mamadou Dia. Il s’agit d’un court-circuit parti du restaurant qui se trouve au 10e étage de l’immeuble.



« Les autorités ont engagé une entreprise d'électricité sans expérience qui a voulu faire des installations au 10e étage, là où se trouve le restaurant et il y a eu un court-circuit », révèle une source de Leral.



Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Août 2021



