L’université Amadou Makhtar Mbow : Une si longue attente

Les étudiants de l’université Amadou Makhtar de Mbow veulent rallier leurs nouveaux campus inaugurés en décembre. Depuis cette date, ils n’ont pas fait cours et ont décidé de dérouler un plan d’actions afin de contraindre le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, à accélérer leur transfert.



Les étudiants de l’Université Amadou Makhtar Mbow (Uam) veulent rejoindre leurs locaux. Hier, la Coordination des étudiants de l’université Amadou Makhtar Mbow a fait une sortie, après avoir tenu une réunion le vendredi sur la rentrée qui tarde encore. « Suite au silence des autorités sur la question de l’ouverture officielle de l’université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio, qui était en construction depuis 2015 et inaugurée le 1er décembre 2022. Les délégués de la Coordination des étudiants de l’Uam ne sont pas satisfaits de l’avancement des chantiers et ont constaté que le ministre de l’Enseignement supérieur n’a pas respecté l’énième date de livraison (livraison des chantiers le 31mars et début des cours, le 3 avril). La Coordination des étudiants condamne avec la dernière énergie, cette injustice à l’encontre des étudiants de l’Uam. »



Selon Youssou Ndiaye, le chargé des revendications de la Coordination des étudiants de l’Uam, leur avenir est incertain, « vu la situation actuelle qui risque sans nul doute de nous mener vers une année blanche ». « Les bacheliers qui ont réussi leur entrée à l’Uam, ne font pas cours depuis le début de l’année scolaire. Ça ferait bientôt un an même, certains ont commencé à abandonner », regrette Youssou Ndiaye, qui se désole de l’arrêt des cours aussi au niveau des locaux de l’Uam sis à la Vdn où se tenaient les activités pédagogiques. « Depuis décembre, on est chez nous. C’est une situation difficile. Le campus pédagogique est prêt, il reste le campus social. On ne peut étudier à Diamniadio sans logements », regrette-t-il.



Pour «précipiter» leur transfert à Diamniadio, la Coordination des étudiants de l’Uam a mis en place «un plan d’actions», en décidant de « passer la nuit au campus le jeudi 6 avril », en décrétant aussi la « reprise forcée des cours le 12 avril (tous les étudiants sont convoqués à Diamniadio avec leurs sacs, dans les classes pour exiger une reprise forcée) et une marche le 14 avril à Dakar ».



Inaugurée en décembre dernier, l’Uam est la deuxième université publique à Dakar. Elle devrait être dotée de différents réceptacles pédagogiques de 3000 places, d’un amphithéâtre de 1500 places, d’une grande bibliothèque, de laboratoires et blocs administratifs. On y est admis par voie de concours.













Enquête