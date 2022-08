L'usine du Point B inondée: La SEN'EAU avertit quant à des perturbations dans le département de Dakar La SEN'EAU informe que pur cause d'inondation, l'usine du Point B, sur la route du Front de Terre, en face de la Zone de captage, a été mise à l'arrêt ce jour à 18h 40, afin de prévenir les dommages mécaniques et les dangers électriques.

Cette station étant au cœur du dispositif de distribution d'eau potable sur Dakar, quelques perturbations allant de la baisse de pression au manque d'eau total, seront notées dans les quartiers du départements de Dakar.



La SEN'EAU informe que ses équipes et celles de l'ONAS sont à pied d'œuvre et font le nécessaire pour une remise en service dès rabattement des niveaux d'eau dans la Zone de captage.



