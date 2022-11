L1 4ème journée / Victoire sur le Casa Sports: après 2 défaites et 5 matchs, Diambars vainc le signe indien Pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, Diambars a vaincu le signe indien et s’est imposé à domicile face au Casa Sports (3-1).

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Novembre 2022

Performance majuscule pour Diambars. Capables de passer d’une victoire à une défaite d’une journée à l’autre, les Académiciens de Saly ont démontré cela ce samedi au Stade Fodé Wade, en se remettant avec la manière de leur revers à Pikine, lors de la dernière journée. Opposé au Casa Sports, champion en titre, Diambars s’est en effet imposé sur le score de 3 à 1



Cette victoire, qui met fin à sept matchs d’affilée en Ligue 1 sans succès face au Casa Sports (2 défaites, 5 nuls), a été acquise en moitié en première période grâce aux buts de Modou Niang (18e) et Cheikh Diouf (42e). Alors qu’Abdoulaye Gassama avait remis espoirs pour le Casa en marquant un exceptionnel retourné acrobatique (87e), Coly a mis fin au suspense.



Avec ses trois points, Diambars remonte provisoirement à la 3e place du classement de Ligue 1, à un point du Casa Sports qui rate donc l’occasion de passer passer en tête provisoirement devant TFC.





