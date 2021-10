LA BATAILLE DE DAKAR : Une équation mal posée ( Djibril Diop ) Ce qu'il est convenu d'appeler la bataille de Dakar, est souvent présentée en opposant Diouf Sarr à Amadou Bâ. En vérité, ces deux ténors de BBY dans la capitale, ne sont que les paramètres d'une équation qui interpelle le patron de l'APR.



Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 11:46 | | 1 commentaire(s)|

Ni ADS, ni AMA n'ont la possibilité d'intervenir dans le jeu, ils attendent, inactifs, le verdict du chef-arbitre. Il ne peut donc y avoir de combat sans combattants (ou avec des combattants ligotés jusqu'au coup de sifflet final). La situation politique de Dakar tracera la tangente qui orientera l'électorat de 2022 et 2024. L'équation qu'elle pose est donc celle de Macky Sall: Amadou Bâ et Diouf Sarr ne sont que deux solutions possibles à conséquences variables selon.

• La solution Bâ est celle des réseaux qui n'a pas besoin d'un ancrage politique : pour les tenants de cette solution, les bases politiques sont des actifs dont la volatilité est fonction du prix offert. Les mathématiciens qui prennent la précaution de définir la fonction de l'élection territoriale, rejetteront d'emblée la solution sans ancrage social.

En clair, si Bâ est choisi, il perdra Dakar et gagnera l'affaiblissement de Macky Sall, dans la ville-capitale.



Et pourtant, cette défaite qu'il appellera de tout son cœur, ne lui sera nullement imputé, lui qui n'aura dirigé aucune commune du département dans sa stratégie.(Amadou perd et gagne: c'est l'objectif visé).

La carte de Amadou Bâ aura en plus l'avantage pour lui ( AMA), d'éloigner Macky Sall, de sa seule niche affective de Dakar.



Si AMA gagnait par miracle, se sera le début d'une cohabitation qui ne dit pas son nom : la revanche du revenant.



• La solution Diouf Sarr est la seule politiquement et logiquement possible.

Avec cette solution, Macky Sall gagne et gagne. J'ai pas besoin de reprendre le même raisonnement. Si vous êtes matheux, allez y en raisonnant à contrario.



Dans Sciences Pô, il y'a un minimum de scientificité malgré son écosystème socio-anthropologique.



C'est justement cette dose de déterminisme scientifique qui fait aboutir au même résultat, si on réfléchit sans œillères partisanes.



Sachez que je suis de la race des "apolitiques", ceux qui s'y exercent sans attendre un Décret de Macky Sall, que je soutiens pour ses résultats.













Djibril Diop

SOPRIM - P.O

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos