LA LÉGENDE DU FOOT ALLEMAND GERD MÜLLER EST DÉCÉDÉE C’est une bien triste nouvelle pour les fans du football allemand, et même pour les amateurs du ballon rond en général. Le Bayern Munich vient ainsi d’annoncer le décès de la légende Gerd Müller. Le joueur historique du club bavarois est décédé ce dimanche matin à 75 ans.

Il a notamment inscrit 566 buts avec le plus grand club du pays, en 607 rencontres, tout comme il a le record de buts en Bundesliga avec 365 réalisations. Et que dire de ses prestations en sélection, avec 68 réalisations en 62 machs, remportant l’Euro et la Coupe du Monde en 1974. Il a également remporté 4 fois le titre de Bundesliga et trois Ligue des Champions, en plus du Ballon d’Or 1970, étant au passage le meilleur buteur du Mondial 70 avec 10 réalisations.

