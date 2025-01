LA PROBLEMATIQUE DE L’EMPLOI AU SENEGAL

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 15:19





Le taux de chômage des diplômés et des jeunes en général continue d'augmenter, mettant en lumière les difficultés qu'ils rencontrent pour trouver un emploi, principalement en raison du manque de formations qualifiantes et de la rareté des opportunités de stages pratiques, ce qui entrave leur développement professionnel.



Niches d’emploi dans les Pôles Territoires.

L'Agenda 2050 prévoit un ensemble de réformes stratégiques pour renforcer la décentralisation et améliorer la gestion des finances publiques à l'échelle locale, grâce à la mise en place de huit pôles économiques. Chaque Pôle sera renforcé selon ses atouts propres pour promouvoir une croissance inclusive, tandis que les industries extractives joueront un rôle clé dans le développement industriel du Sénégal.



Le développement doit commencer à la base, en tirant parti des secteurs porteurs d'emplois, comme l'agriculture, les infrastructures et le numérique, qui devraient être exploités dans ces pôles économiques.



Pour cela, une fois les Pôles économiques définis, il est essentiel d'analyser les spécificités de chaque zone. D'où l'importance de réaliser une cartographie détaillée des opportunités économiques et sociales de chaque localité, afin de déterminer les zones à fort potentiel d'investissement. Ces dernières sont destinées à accueillir des activités productrices de revenus.



Le tissu économique du Sénégal est fortement dominé par les PME qui regroupent les entreprenants, les très petites, les petites et les moyennes entreprises selon le recensement général des entreprises RGE de l’ANSD. L’encadrement des PME est essentiel pour en faire des championnes économiques. Ces entreprises, moteurs de l’économie locale, nécessitent un accompagnement stratégique pour renforcer leur compétitivité. Cela passe par l'accès à des financements adaptés, la formation, ainsi que le développement d'un environnement réglementaire favorable. Ces mesures contribueront à dynamiser les activités des PME, à générer des emplois et à impulser la croissance économique.



Education & Emplois dans le numérique

D'après l'étude de la Banque Mondiale, sur le travail des jeunes hommes et femmes pauvres et vulnérables, le défi est particulièrement important au Sénégal. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent près de 20% de la population, soit environ 3 millions de personnes, et chaque année, 300 000 jeunes rejoignent le marché du travail.



En plus de cela, il faut prendre en compte les NEET (Neither in Employment, Education, or Training), des jeunes qui sont à la fois au chômage et hors des dispositifs de formation. Selon l'ANSD, près de 27% des jeunes de 15 à 24 ans en milieu urbain et 44% en milieu rural sont dans cette situation au Sénégal. Ignorer cette catégorie dans les politiques de l'emploi, c'est laisser de côté une partie significative de la population concernée



La formation technique et professionnelle joue un rôle clé dans la promotion de l'emploi au Sénégal. En dispensant des formations alignées sur les besoins du marché, elle offre aux jeunes la possibilité d'accéder rapidement à des emplois qualifiés. Pour cela, il est indispensable de renforcer les lycées techniques, les centres de formation dans les Communes et départements et d'inclure les jeunes sans qualification dans le système éducatif.



La réussite du développement des compétences au Sénégal nécessite une synergie entre le secteur public et le secteur privé. Les partenariats public-privé (PPP) sont cruciaux pour ajuster les formations aux réalités du marché du travail, notamment pour les jeunes désireux d’intégrer le marché.



Le domaine du numérique au Sénégal offre un potentiel varié pour stimuler la croissance économique et développer l’employabilité. À mesure que la digitalisation se développe de manière accélérée à travers le monde, Grâce à des investissements croissants dans les infrastructures numériques, le Sénégal est en train de s’imposer comme un pôle technologique en Afrique de l’Ouest, Le développement de ce secteur pourrait permettre de répondre aux défis socio-économiques, notamment le chômage des jeunes. La mise en place de centres d'incubation à l'échelle des départements est essentielle pour soutenir les projets numériques locaux.



Les domaines tels que le développement logiciel et applications (web & MOBILE), le marketing digital (community manager), l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la gestion des données offrent des opportunités d’emploi variées et bien rémunérées. Ces métiers en pleine expansion nécessitent des compétences spécifiques, ouvrant ainsi la voie à des formations professionnelles adaptées, au profit des jeunes diplômés ou des professionnels en reconversion.



Le numérique constitue donc un outil clé pour diversifier l'économie sénégalaise et lutter contre le chômage.

Cheikh Tidiane NDIAYE

Agro Economiste

Spécialiste en gestion de projets

Ancien Coordonnateur Régional du BAOS THIES

cheikhtidianendiaye25@gmail.com



Source : Le développement économique et social du Sénégal repose sur la promotion de l'initiative privée à travers la création et l'expansion des entreprises. Cette stratégie est soutenue par la politique sectorielle des PME qui accorde une place centrale à ces entreprises en tant que moteurs essentiels de la croissance économique et des leviers contre la précarité, le chômage et le sous-emploi.

