LA PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LE COVID-19 : UN DEFI MONDIAL

Le monde entier est ébranlé par la pandémie du COVID-19. L'isolement, le confinement et le ralentissement de l'activité économique font déjà souffrir les familles à travers le monde entier.



A ChildFund, nous pensons aux enfants et à leurs familles pour et avec qui nous travaillons chaque jour pour l’amélioration de leurs conditions de vie. La plupart de ces familles vivent dans la précarité et ont souvent du mal à assurer les trois repas quotidiens. Elles peinent à trouver de l'eau potable et à accéder aux services sanitaires de base. Le confinement ou les restrictions augmente leur état de vulnérabilité ; la promiscuité les expose davantage parce qu’ils n’arrivent pas souvent à appliquer toutes les mesures barrières édictées par les autorités compétentes.



Le Sénégal, à l’instar de beaucoup de pays africains, est confronté à la recrudescence du nombre de cas de coronavirus et à un ralentissement important de l’économie, les enfants deviennent vulnérables à bien des égards,s’y ajoute l’état d’urgence et la fermeture des écoles.

Cependant, le besoin le plus important chez les enfants concerne la disponibilité de nourriture, avec les risques de malnutrition qui était déjà présentes dans certaines localités et qui vont être exacerbée par la pandémie. Les cantines scolaires qui étaient dans certaines zones une bonne alternative car permettant aux enfants de recevoir des repas réguliers et nutritifs, ne fonctionnent plus avec la fermeture des écoles. Même si ces enfants ne contractent pas le coronavirus, leur état nutritionnel pourrait en souffrir considérablement.

La grande majorité des familles dont les enfants sont inscrits dans notre système de parrainage vivent en milieu rural et dépendent de la production agricole, de petits emplois, de la pêche ou de l’élevage.Dans ce contexte de crise oùles réserves agricoles sont très faiblesla santé et le bien-être des enfants se trouvent réellement menacés car les enfants ont plus que jamais besoin de s’alimenter pour renforcer leur système immunitaire et lutter contre la maladie.

Dans les situations d'urgence, les systèmes sociaux ont tendance à s'effondrer et les enfants deviennent plus vulnérables et plus exposés à la violence. Gagnés par l’inquiétude, les parents ont tendance à répercuter leur anxiété, leurs frayeurs sur leurs enfants.Les couvre-feux, les interdictions de rassemblements et les stratégies de confinement accroissent les risques d'exploitation et d'abus chez les enfants. Les auteurs de ces actes ne sont pas toujours des parties externes, mais des parents et des proches.

ChildFund Sénégal est une ONG internationale qui œuvre pour la protection de l’enfant dont le domaine d’excellence est « Placer l’expérience des enfants au cœur de ses préoccupations et de son travail». Cette mission reste actuelle même dans le cadre de la pandémie du COVID-19. Ses programmes sont orientés vers une approche holistique de développement des enfants et jeunes à chaque étape de leur vie ciblant la protection et les domaines connexes comme la santé, la nutrition, l'éducation, le leadership des jeunes et l’amélioration des moyens d’existence des ménages. Au Sénégal, ChildFund collabore avec 6 Partenaires Locaux basés dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Ziguinchor et Kolda pour la mise en œuvre de ses programmes. Pour accompagner l’Etat du Sénégal dans le plan de riposte national au COVID-19, ChildFund a financé pour un montant global d’environ 249.979.000F CFA à travers les différentes interventions menées par ses Partenaires Locaux.



Au plan opérationnel, nous avons installé des stands communautaires pour le lavage des mains, informé/ sensibilisé les communautés sur les signes, les gestes barrières et la référence précoce des cas suspects ; distribué du savon, des produits désinfectants et masques aux enfants et leurs familles et au personnel soignant sur le terrain. Cette opération a contribué à couvrir une population de 12566 familles et 126 daaras.

Pour réduire la mobilité de la population en cette période de pandémie et approvisionner les 6500 habitants des villages de Lelo, Koudane et Touba Peycouck en eau potable, ChildFund a contribué à l’équipement du forage de Touba Peycouck dans la zone de Thiès de pompe hydraulique permettant d’alimenter ces 3 localités. Cette acquisition, permettra également le redémarrage des activités de maraîchage dans ces zones.

ChildFund à travers ses partenaires locaux a également appuyé les IA de Thiès et Ziguinchor en produits d'hygiène et thermoflashs pour permettre aux élèves d’être dans de bonne conditions de reprise des classes le 25 Juin dernier.



Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de retrait des enfants talibés de la rue et leur retour en famille, ChildFund a participé, dans les 11 départements cibles, à l’élaboration de la cartographie des daaras, appuyé le MFFGPE dans le transport retour des enfants dans leurs familles en rapport avec les autorités administratives et locales. Dans la région de Dakar, les centres d’accueil ont été appuyés en produits d’hygiène, sanitaires et kits alimentaires pour la prise en charge des enfants retirés de la rue en transit avant leur retour en famille.



ChildFund, travaille en parfaite synergie à travers ses partenaires locaux, avec les autorités administratives locales par l'intermédiaire des comités régionaux et départementaux de gestion des crises, des CDPE, des services décentralisés de l'État, des autorités sanitaires, des collectivités territoriales et des leaders d'opinion.



Il est essentiel de diffuser des messages sur la parentalité pendant cette période stressante afin de répondre à l'anxiété croissante des enfants et des personnes qui s'occupent d'eux, il est aussi essentiel d’informer et de sensibiliser sur les mesures de prévention et de protection du Covid-19. Cependant, les messages ne suffisent pas. En plus d'aider les gouvernements à sensibiliser sur les dangers du virus, ChildFund à travers ses Partenaires Locaux, s’assure que les familles les plus vulnérables et les enfants des daaras parviennent à se nourrir convenablement en distribuant des bons alimentaires ou en effectuant des transferts d’argent et, dans certains cas, des distributions directes sécurisées afin de répondre aux besoins des enfants et des communautés impactées par les conséquences du COVID19. Ainsi 3460 familles d’enfants inscrits dans nos programmes de parrainage ont été couvertes soit 35424 individus touchées, et 96 daaras (population touchée 2764 individus) dans les régions de Thiès, Diourbel, Dakar, Kolda et Ziguinchor.



Cette période représente un énorme défi, en particulier pour les jeunes filles. Le fait de ne pas aller à l'école constitue un risque potentiel de grossesse non désirée et de mariage précoce ou forcé. Pour faire face à ces problèmes et à d'autres violations des droits de l'enfant, ChildFund appuie le renforcement des mécanismes de protection de l'enfance. Cela implique d'établir des réseaux solides au niveau communautaire et de les relier aux systèmes officiels de protection de l'enfance. Ces structures communautaires permettent de donner aux enfants et aux parents les informations et les compétences dont ils ont besoin pour prévenir la violence ou y répondre.



En ce qui concerne le volet éducation bien que les écoles restent fermées, nous soutenons l'apprentissage des enfants par le biais d'activités et de sessions de soutien en ligne développés par le Ministère de l’Education Nationale. Avec nos Partenaires Locaux et en collaboration avec les services déconcentrés du Ministère de l’Education Nationale, nous travaillons à contribuer à l’atteinte des résultats visés par l’Etat du Sénégal dans son programme « Apprendre à la maison ».



