LANCEMENT DE LA PHASE 2 DU PARC INDUSTRIEL DE DIAMNIADIO: OUMAR GUEYE PRÉPARE LA VENUE DU PR

Lancement de la deuxième phase du Parc industriel de Diamniadio ce mardi 6 juillet 2021 par le Président de la république Macky Sall. La commune de Sangalkam prépare activement la venue du Chef de l'État dans le département de Rufisque. Pour lui réserver un accueil chaleureux, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-parole du Gouvernement et maire de Sangalkam, Oumar Guèye, a convoqué hier après midi une réunion. Les responsables qui ont pris part à la rencontre, ont prévu une mobilisation exceptionnelle pour accueillir le Président.













