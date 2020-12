LDC - PSG - Istanbul Basaksehir : le Président Erdogan prend la parole

Ce mardi soir, la rencontre de la 6ème journée de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basaksehir (0-0, en cours) a été interrompue suite à des propos racistes tenus par le 4ème arbitre, Sebastian Coltescu, à l'encontre de Pierre Webo, l'adjoint camerounais du club turc. Face à cette polémique, Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, a réagi dans un communiqué officiel.



"Je condamne fermement les remarques racistes faites à l'encontre de Pierre Webo de l'équipe technique de Başakşehir, et je pense que les mesures nécessaires seront prises par l'UEFA. Nous sommes inconditionnellement contre le racisme et la discrimination dans le sport et dans tous les domaines de la vie", a indiqué Recep Tayyip Erdogan dans ledit communiqué.

Source : https://www.jotaay.net/LDC-PSG-Istanbul-Basaksehir...