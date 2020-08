LDC - Un seul sénégalais encore en course, le programme des quarts Les huitièmes de finale de la ligue des champions 2019-2020 sont bouclés. Place aux quarts de finale qui vont démarrer dés la semaine prochaine. Un seul Sénégalais reste en lice pour la coupe aux grandes oreilles: Gana Gueye du PSG

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Août 2020 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

12 août : Atalanta Bergame (ITA) – Paris-SG

13 août : RB Leizpig (ALL) – Atlético de Madrid (ESP)

14 août : FC Barcelone (ESP) – Bayern Munich (ALL)

15 août : Manchester City (ANG) – Lyon





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos