LE COMMISSAIRE CENTRAL VIRÉ La rumeur circulait depuis quelques jours. Le commissaire central Mamadou Ndour a été viré et remplacé par El hadj Cheikh Dramé qui dirigeait, il y a peu, la Sûreté Urbaine (Su) de Dakar. D’après des sources de «L’AS», Mamadou Ndour a été sanctionné pour négligence, après l’incursion de Guy Marius Sagna jusqu’aux grilles du Palais de la République.



Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2019 à 14:16 | | 1 commentaire(s)|

Guy Marius Sagna fait une victime dans la haute hiérarchie policière. Le patron du Commissariat Central de Dakar Mamadou Ndour, installé il y a un peu plus d’un mois, a été limogé et remplacé par le Commissaire El hadj Cheikh Dramé. La nouvelle est tombée hier comme un couperet alors que le Commissaire Ndour était sur le terrain. Ancien enfant de troupe, il a gravi les échelons en devenant inspecteur, puis officier avant d’étrenner ses galons de commissaire avec la réforme de 2008.



Travailleur acharné, il jouit d’une grande réputation au sein du commandement de la police, notamment dans le domaine de la gestion de la circulation. Il a d’ailleurs commandé la Compagnie de la circulation de Dakar avant d’aller en mission au Mali. Son atterrissage à la tête du Commissariat Central avait suscité beaucoup d’espoir, puisqu’il avait fini de peaufiner un plan de circulation qui devait décongestionner la ville. Qui plus est, il avait réussi à remettre les policiers au pas au niveau des brigades de recherches. Hélas !



Le décret divin est imparable. Une petite négligence pourtant imputable à ses hommes, notamment le commandant du corps urbain (Saliou Ndao), le patron du Groupement d’intervention rapide (Gir) Amidou Ba et le chef de la Compagnie d’intervention et de surveillance (Cis) Souleymane Faye, va précipiter sa chute qui ne surprend tout de même pas beaucoup d’officiers de police contactés par «L’AS».



Pour ces derniers, sa nomination à ce poste relevait d’un mauvais casting, parce qu’il n’a pas une grande expérience en matière de maintien de l’ordre comparé à son prédécesseur. «L’AS» a eu vent de son limogeage depuis quelques jours, mais la hiérarchie policière avait coupé court en démentant l’information. Depuis hier, la nouvelle lui a été notifiée formellement. Il a été remplacé par El hadj Cheikh Dramé qui a fait les beaux jours de la Sûreté urbaine. Affecté récemment à l’Aéroport de Diass, Dramé revient cette fois en tant que patron du Commissariat Central de Dakar.



S’il a une réputation de bon enquêteur, certaines sources ne vendent pas cher sa peau pour pouvoir remplacer valablement Ndiaré Sène. «C’est très difficile de remplacer Ndiaré Sène qui a placé la barre très haut. Nous nous attendions à avoir Ibrahima Diop qui a le même profil. Mais si Dramé ne commet pas la même erreur que Ndour, il pourra faire des résultats probants. Il lui faut de bons officiers à l’image de Idrissa Thiandoum affecté injustement à la brigade prévôtale alors qu’il est l’un des meilleurs en tant que commandant du Corps urbain», a confié un policier. Dramé sera remplacé à l’Aibd par le Commissaire Bopp en service à Kaolack. Lui même sera succédé par Serigne Amadou Diop, jusque-là chef du bureau Interpol de Dakar qui lui sera remplacé par la dame Aminata Lo.



Amadou BA L'as



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos