LE MAGAZINE FOREIGN POLICY SUR LA GESTION DU COVID-19 : Le Sénégal classé 2ème sur 36 pays devant la France et les USA

Ce n’est pas la réponse à la pandémie en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande ou dans un autre pays présentée comme un modèle de réussite de l’endiguement des coronavirus. C’est le Sénégal, un pays d’Afrique de l’Ouest avec un système de santé fragile, une pénurie de lits d’hôpitaux et environ sept médecins pour 100 000 habitants. Et pourtant, le Sénégal, avec une population de 16 millions d'habitants, s’est attaqué au COVID-19 de manière agressive et, jusqu'à présent, efficacement. Plus de six mois après le début de la pandémie, le pays compte environ 14 000 cas et 284 décès.

« Vous voyez le Sénégal évoluer sur tous les fronts : suivre la science, agir rapidement, travailler le côté communication de l’équation, puis réfléchir à l'innovation », a déclaré Judd Devermont, Directeur du programme Afrique au Centre d’études stratégiques et internationales, un groupe de réflexion non partisan sur la politique étrangère.



Le Sénégal mérite « d’être dans le panthéon des pays qui ont ... bien réagi à cette crise, même compte tenu de sa faible base de ressources », a déclaré Devermont. Le Sénégal a décroché la deuxième place dans une analyse récente sur la manière dont 36 pays ont géré la pandémie. Les États-Unis ont atterri vers le bas : 31 des 36 pays examinés par le magazine Foreign Policy , qui comprenait un mélange de pays riches, à revenu intermédiaire et en développement.

Le Sénégal a reçu de bonnes notes pour « un degré élevé de préparation et une confiance dans les faits et la science », tandis que les États-Unis ont été ternis pour la mauvaise qualité des messages de santé publique, les tests limités et d'autres lacunes. Devermont et d’autres disent que le succès discret du Sénégal est dû à une combinaison d’action rapide, de communication claire et de son expérience lors de l’épidémie d’Ebola de 2014.

Au cours de cette crise sanitaire, le Sénégal a confirmé son premier cas le 02 mars. Les responsables ont immédiatement identifié 74 autres personnes avec lesquelles le patient avait été en contact et ont commencé à les surveiller et à les tester.

« Les tests ont été rapides et fiables; tous les résultats étaient négatifs », a déclaré l’Organisation mondiale de la santé en déclarant l’épidémie quelques mois plus tard. « Avec des épidémies qui sévissaient juste à travers ses frontières, le Sénégal était bien préparé, avec un plan de réponse détaillé en place dès mars.

Lorsque le nouveau coronavirus est apparu, le Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre d'opérations d'urgence sanitaire du Sénégal, a déclaré que le gouvernement avait commencé à élaborer un plan d’urgence dès que l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré une urgence de santé publique internationale le 30 janvier.

Lorsque le pays a eu son premier cas positif deux mois plus tard, le président Macky Sall a immédiatement imposé un couvre-feu et limité les déplacements entre les 14 régions du Sénégal. Le pays a rapidement augmenté sa capacité de test, créant des laboratoires mobiles capables de renvoyer les résultats dans les 24 heures - ou aussi rapidement que deux heures dans certains cas, a déclaré Bousso.

Le gouvernement de Sall a également fait une promesse dramatique : toute personne dont le test est positif aurait un lit de traitement, qu’elle ait des symptômes ou non. Cela a éloigné les patients de chez eux, où ils pourraient transmettre le virus aux membres de leur famille. « Nous avons vu au début que si vous faites cela, nous pouvons très rapidement arrêter la transmission », a déclaré Bousso.

Une autre étape, petite mais significative : chaque jour, un fonctionnaire du ministère de la Santé fait une mise à jour sombre, révélant le nombre de nouvelles infections, le nombre de personnes guéries et le nombre de morts. « Si nous avons six personnes décédées, nous le disons. Si nous avons une personne, nous le disons », a déclaré Bousso. L’objectif est d’être totalement transparent, de garder les gens mobilisés et de contrer toute suggestion selon laquelle le virus n'est pas une menace sérieuse, a-t-il expliqué.

Shannon Underwood, une avocate en droit de l’immigration de Seattle qui a déménagé au Sénégal avec sa famille il y a deux ans, a déclaré que la réponse du gouvernement avait été impressionnante, voire parfaite. Underwood a déclaré que c’était « bizarre » de regarder la réponse américaine de loin, ajoutant qu’elle préférerait de loin vivre à Dakar. « Il n’y a pas eu un moment où ma famille a pensé. Oh, nous aurions dû évacuer. Nous avons toujours pensé qu’être ici était le meilleur choix », a déclaré Underwood.

Ses amis sénégalais sont sidérés que les Américains se disputent pour savoir s’il faut porter des masques et que certains remettent en question la gravité du virus. « Les gens ici nous demandent : Ce n’est pas vrai, non ? », a déclaré Underwood. « La façon dont la société et la culture sont ici ... il est inimaginable qu’une personne refuse de porter un masque pour protéger les gens autour d’elle. » Elle et d’autres se sont habitués à la nouvelle norme au Sénégal, qui comprend des contrôles de température et une giclée de désinfectant pour les mains chaque fois qu’ils s’aventurent pour la nourriture ou d’autres nécessités.

Dans chaque épicerie, restaurant et autre établissement, « il y a un gardien de sécurité debout à la porte avec un thermomètre frontal thermique et une bouteille de désinfectant », dit-elle. Tout le monde se conforme sans problème, a-t-elle dit, travaillant « ensemble en tant que communauté ... pour se maintenir mutuellement en bonne santé ».

Devermont a déclaré que le succès du Sénégal dans la lutte contre Ebola leur a donné un plan pour répondre au COVID « dès le départ ». Et il a noté que Sall jouit d’une grande confiance dans tout le Sénégal, s’assurant que les gens prennent ses avertissements et les restrictions gouvernementales au sérieux.



Il a noté que Sall a également montré l'exemple en décidant de s'auto-isoler après avoir été exposé au virus, même s'il a été testé négatif. « Le Sénégal n’est pas sorti du bois », a déclaré Devermont, soulignant qu’il pourrait y avoir des lacunes dans les tests et d'autres incertitudes sur la façon dont le virus progressera là-bas. Mais jusqu’à présent, le pays a montré qu’il ne fallait pas un système de santé de classe mondiale et des tonnes d'argent pour contrôler le virus.

« Votre niveau de préparation est extrêmement important et la base de ressources dont vous disposez est importante », a déclaré Devermont. « Mais le leadership l'emporte sur tout cela. ... Et je pense que Macky Sall et son gouvernement ont fait preuve d’un leadership extraordinaire. » Bousso a convenu que le Sénégal ne pouvait pas encore dire qu'il avait le virus sous contrôle. « Mais nous sommes optimistes que si nous continuons notre chemin, nous pourrons arrêter cette épidémie dans le pays », a-t-il ajouté.

