LE MINISTERE DE LA MICROFINANCE ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE A L’ECOLE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

Dans un souci de répondre aux enjeux liés à la commande publique et compte tenu de la technicité et de la complexité des procédures préscrites en matière de passation des marchés publics, le Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, en partenariat avec l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), organise des sessions de formation qualifiante pour ses agents sur la réglementation et les dossiers types sur toutes les procédures de passation des marchés publics.



Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 17:27 | | 0 commentaire(s)|

De façon spécifique, la formation porte, essentiellement, sur : l’organisation de la commande publique, les dossiers types de passation des marchés de travaux, les fournitures et services ; les modes de passation des marchés publics et leurs seuils ; les procédures de passation des marchés de prestations intellectuelles ; l’attribution des marchés publics ; les techniques d’archivage ; les types d’avenants ou les recours, résiliations et ajournements de marchés.



À terme, ces séances de renforcement de capacités permettront aux agents du département de s’approprier, davantage, les bases légales et les fondements économiques des marchés publics, et donc de mieux connaitre les principes gouvernant la passation des marchés publics ; maitriser les différentes procédures de passation des marchés publics ; et ainsi appréhender les contraintes liées à la passation des marchés publics, dans le souci de garantir les résultats attendus pour le secteur et répondre aux exigences de résultats en mode fast track avec efficacité et efficience conformément aux directives du Chef de l’Etat.



Le Ministère salue l’esprit de collaboration et l’accompagnement de l’ARMP dans sa quête d’une gestion axée sur les résultats dans le cadre du budget programme.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos