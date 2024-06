LE PHÉNOMÈNE OUSMANE SONKO

Le dimanche 9 juin 2024, la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) a organisé une conférence politique sur le thème « L’apport de la jeunesse dans le projet ». L’événement a eu lieu sur l’esplanade du Grand Théâtre et a été marqué par l’intervention du Premier ministre Ousmane Sonko, figure de proue du Pastef qui a rendu un hommage mérité à Bassirou Diomaye Faye, le Président de la République.



SOLI DARITÉ AVEC LA PALESTINE



Ousmane Sonko a commencé son discours par une minute de prières pour les Palestiniens, dénonçant le «génocide» qu’ils subissent et accusant les grandes puissances mondiales de complicité. Il a critiqué ces nations, les qualifiant d’hypocrites en matière de défense des droits de l’homme. Il a ensuite exhorté le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à rejoindre l’Afrique du Sud et d’autres pays dans les poursuites contre les dirigeants israéliens pour crimes contre l’humanité.



RÉPRESSION POLITIQU E AU SÉNÉGAL



Sonko a également évoqué la répression politique au Sénégal, exprimant son soutien aux victimes. Il a rappelé que ceux qui sont tombés sous les balles de l’ancien régime de Macky Sall ne seront jamais oubliés.



MESURES CONTRE LE COÛT DE LA VIE



Il a annoncé que des mesures pour réduire le coût de la vie seront bientôt dévoilées, répondant aux critiques concernant la lenteur des réformes, et demandant aux Sénégalais de faire preuve de patience.



DISPARITION DE DIDIER BADJI ET FULBERT SAMBOU



Sonko a promis de faire la lumière sur les disparitions de Didier Badji et Fulbert Sambou, assurant que justice sera rendue pour toutes les injustices subies par les Sénégalais sous l’ancien régime.



La conférence a enregistré la présence de milliers de militants attestant de la popularité de Ousmane Sonko, un leader phénoménal d’un charisme inégalé.



Diarra DIOP