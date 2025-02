LE PRÉSIDENT FAYE A ÉCHANGÉ AVEC KAGAME ET TSHISEKEDI SUR LA CRISE À L’EST DE LA RDC Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2025 à 23:02 | | 0 commentaire(s)|

Le président sénégalais a annoncé avoir eu des "entretiens fructueux" avec ses homologues rwandais et congolais. Il a souligné l’engagement du Sénégal en faveur de la stabilité et de la sécurité en Afrique. Dakar, 1 er fev (APS) – Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré, samedi, avoir eu des »entretiens fructueux » avec ses homologues rwandais Paul Kagamé et congolais Félix Tshisekedi sur la »situation préoccupante » à l’Est de la République démocratique du Congo. »J’ai eu des entretiens téléphoniques fructueux avec les Présidents Paul Kagamé et Félix Tshisekedi sur la situation préoccupante à l’Est de la RDC », a annoncé le président Faye sur son compte X. Le chef de l’Etat a déclaré qu’il souhaitait s’enquérir »de la tournure des événements et, avec les deux dirigeants, explorer les voies d’un dialogue franc pour une paix durable dans la région ». Selon lui, »le Sénégal reste engagé pour la stabilité et la sécurité en Afrique et dans le monde ». Le groupe armé du M23, appuyé par des forces rwandaises, est entré dans la ville de Goma, à l’est de la RDC, dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 janvier. Le M 23 combat l’armée congolaise dans la région de l’est depuis plus de trois ans. Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Felix-Antoine Tshisekedi, a annoncé, mercredi soir, qu’une ‘’riposte vigoureuse et coordonnée’’ est en cours contre les ‘’terroristes‘’ du M23 qui ont pris le contrôle de l’Est du pays notamment à Goma. Source Logo: APS Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



