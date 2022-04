LE SÉNÉGAL LEVE 57 MILLIARDS SUR LE MARCHÉ FINANCIER DE L’UEMOA L’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a procédé, ce vendredi, à une émission d’obligations par adjudication d’un montant de 55 milliards portant sur une maturité de 10 ans.



Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Avril 2022 à 20:41 | | 0 commentaire(s)|

A l’issue de l’opération, sur des soumissions reçues de 68 milliards de FCFA, correspondant à un taux de couverture de 123%, un montant de 57 milliards de FCFA a été retenu avec un taux moyen pondéré 5,82% contre un taux moyen pondéré sur le marché de 6,14%.



Ces résultats confortent la position d'émetteur étatique de référence du Sénégal et constituent une sanction positive des investisseurs de la qualité de nos politiques et du cadre macro-budgétaire.

Cette intervention qui entre dans le cadre des obligations de relance (ODR) a été réalisée avec la collaboration de l’Agence UMOA-Titres et la BCEAO.





( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook