LES BIENFAITS DU CORONAVIRUS: Le Professeur Luc Montagnier confirme Dr Ahmed Khalifa Niasse

Vendredi 1 Mai 2020

Le Professeur Luc Montagnier , Prix Nobel de Médecine, a découvert, avec l'American Max Gallo, le VIH1.

C'est cette sommité mondiale qui vient confirmer Dr Ahmed Khalifa Niasse. Le Professeur Montagnier était ce jeudi 30 avril l'invité d'André Bercoff à Sud Radio.

Dr Ahmed Khalifa Niasse a publié récemment un article dont le titre était LES BIENFAITS DU CORONA VIRUS. Dans l'article Dr Naisse expliquait qu'il y avait une composante du VIH dans le Corona Virus. C'est-à-dire qu'en guérissant du Corona ou en se vaccinant contre ce virus on aura fait d'une pierre deux coups. Cela nous aura permis d'éradiquer les deux HIV connus. VIH1 , VIH2.

Il est important de noter que des Sénégalais ont un niveau de réflexion qui ne soucie que du sort de l'Humanité. Et que cela soit confirmé plus tard par de grandes sommités scientifiques de ce monde.

