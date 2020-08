LES FAIBLESSES DU LIVRE DE TAS ET LA LÉGÈRETÉ DE L’AUTEUR (Par Amadou DIOUF) Je suis particulièrement estomaqué en lisant les (bonnes ?) feuilles du livre de Thierno Alassane Sall que la presse sénégalaise qualifie de brûlot. La légèreté, tant dans la démarche, les arguments que de la part de l’auteur, est frappante.



Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020

D’abord, les échanges de SMS avec l’ancien Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, n’ont pas la signification que l’on voudrait leur donner. Quoi de plus normal pour un chef de gouvernement de demander à un de ses ministres de signer un contrat devant lier l’État du Sénégal à une multinationale. Il n’y a aucune infraction à la loi dans cette démarche. Au contraire, si on doit avoir des doutes c’est dans la réaction épidermique du ministre Thierno Alassane Sall qu’il faut aller les chercher. Exciper de la volonté de défendre l’intérêt des Sénégalais pour refuser d’exécuter une instruction de la hiérarchie nous semble cousu de fil blanc. A la vérité, cela cache mal une frustration du ministre de l’Energie d’alors parce que ses propres désidératas n’ont pas été pris en compte dans le contrat.



Ensuite, l’autre faiblesse des accusations de Thierno Alassane Sall sur de pretendus contrats léonins, c’est que TOTAL a fait chou blanc dans les blocs de pétrole à elle attribués. Donc, les arguments selon lesquels l’État du Sénégal a bradé à la multinationale française les ressources pétrolières du pays fondent comme beurre au soleil. Surtout que, dans le souci de transparence, l’État du Sénégal a publié les dits contrats au niveau de l’Initiative pour la Transparence dans les industries extractives (ITIE).



En effet, en vertu des articles 17 et 34 du Code pétrolier du Sénégal, le gouvernement avait mis à la disposition des citoyens, les Contrats de Recherche et de Partage de production d’hydrocarbures entre l’Etat du Sénégal et l’entreprise TOTAL. Les deux contrats concernent les blocs Rufisque Offshore Profond (ROP) et l’Ultra Deep Offshore (UDO).



Et pour terminer, le livre de Thierno Alassane Sall montre au grand jour que l’ancien ministre de l’Énergie n’a pas l’étoffe d’un homme d’État. Car la fonction étatique exige le respect scrupuleux du sacro-saint Secret d’État. Il ne doit nullement, sous aucun prétexte, surtout fallacieux, être sacrifié sur l’autel d’intérêts financiers et politiques. Pour avoir violé ce principe, Thierno Alassane Sall est définitivement disqualifié pour exercer des fonctions dans un appareil d’État.



(Source : ANN)

