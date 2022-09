LIGUE DES CHAMPIONS - 1E JOURNÉE : CHELSEA CHUTE D'ENTRÉE SUR LE TERRAIN DU DINAMO ZAGREB (1-0) LIGUE DES CHAMPIONS - La campagne européenne de Chelsea démarre de la plus mauvaise des manières. En déplacement sur la pelouse du Dinamo Zagreb, supposé être l'équipe la plus faible du groupe E, les Blues ont manqué de réalisme et ont été punis sur un contre éclair, conclu par Mislav Orsic (1-0). Les Londoniens sont donc déjà sous pression dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.



Les Blues loupent leur entrée en lice en Ligue des champions. Sur la pelouse du Stadion Maksimir, Chelsea est tombé dans le piège du Dinamo Zagreb (1-0) et confirme son début de saison délicat. Malgré une nette possession durant toute la rencontre (61%), les joueurs de Thomas Tuchel ne se sont jamais réellement montrés dangereux et se sont fait punir en contre par Mislav Orsic (13e). Les Londoniens accueilleront Salzbourg lors de la prochaine journée, tandis que les Croates se déplaceront sur la pelouse du Milan.

Chelsea a connu une première période à l'image de son début de saison : peu convaincante. Rapidement, les Blues ont posé le pied sur le ballon et ont confisqué le cuir aux Croates. Néanmoins, les joueurs de Thomas Tuchel ne se sont pas montrés dangereux en s'approchant du but de Dominik Livakovic et ont confirmé leur fébrilité défensive, eux qui ont encaissé au moins un pion à chacun de leur cinq derniers matches de championnat.



Le Dinamo Zagreb, lui, n'a pas hésité à punir les Blues. En contre, après une belle déviation de la tête de Bruno Petkovic au niveau de la ligne médiane, Mislav Orsic a filé au but en résistant aux assauts de Wesley Fofana et a parfaitement piqué son ballon face à Kepa (1-0, 13e). Peu après la demi-heure de jeu, Arijan Ademi a sollicité le gardien espagnol, titulaire pour la première fois en compétition officielle depuis mars, sur une frappe puissante et lointaine mais n'a pas réussi à faire le break avant la pause.



