LOCALES À MBACKÉ / Après celle de Benno, les listes de Yewwi Askan Wi et de Gëm Sa Bopp n'auront pas, elles aussi, respecté la parité.

Quelle mouche a piqué les confectionneurs des listes de Benno Bokk Yakaar, de Yewwi Askan Wi et de Gëm Sa Bopp ?



Si la coalition présidentielle avait dans sa proportionnelle aligné deux femmes à savoir Diop Ndiaye et Jeanine Mendy, celle de Yewwi Askan Wi a aligné, elle, sur le tableau des suppléants, d’abord trois hommes et 02 autres en fin de liste.



Il s’agit respectivement de Amdy Bachir Fall, Assane Guèye ( même si l’on balance à la presse que Assane, professeur, est une femme) et Thierno Diouf. En bas de la page, on voit aussi 02 commerçants se succéder. Il s’agit de Serigne Ndiaye et de Dame Guèye.



Abdou Karim Guèye, tête de liste au niveau de la commune, savait-il que cette anomalie frappait aussi sa liste ? Le fait que nul ne l’ait aperçu dans la lutte que l’opposition déroulait contre Galo Bâ pour invalider sa liste laisse place à des suspicions.



Et comme cela ne suffisait pas, on verra aussi aligner sur la liste de Gëm Sa Bopp deux dames à savoir Maguette Ndiaye, Mame Diarra Lô.



Dakaractu-Touba est même en mesure de dire que d’autres listes comportent des anomalies similaires et ont, toutes, été validées par la commission. Affaire à suivre…

Source : https://www.dakaractu.com/LOCALES-A-MBACKE-Apres-c...

