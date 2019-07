LOUGA : Des populations privées de télévision pirate depuis ce matin L’inquiétude commence à gagner les nombreux abonnés lougatois des deux réseaux des câblodistributeurs (Colota tv et Louga horizon tv). Leur réveil ce jeudi 20 juin 2019 n’a pas été agréable. Selon plusieurs sources concordantes, les activités de ces opérateurs ont été freinées dès l’aube, après la descente des éléments de la gendarmerie de Saint-Louis.



Lundi 8 Juillet 2019

Ils sont tous privés en effet des images des chaînes de télévisions qu’ils ont l’habitude de suivre sur les réseaux des câbleurs précités. Venus en mission commandée, ils ont emporté du matériel de diffusion et interpellé en même temps, 2 responsables.



À Louga, le démarrage imminent de CAN (coupe d’Afrique) pose des soucis aux nombreux clients de ces câblodistributeurs. Néanmoins, ils s’accrochent à l’espoir qu’une solution sera trouvée avant le coup d’envoi prévu demain vendredi, d’autant que le Sénégal jouera son premier match dimanche contre la Tanzanie.



Des agents de Canal Horizon, encadrés par des hommes en bleu, ont coupé les deux principaux réseaux de câblodistribution que sont Colota et Louga Horizon tv. Et ce n'est pas tout : deux responsables de ces deux réseaux sont écroués et conduits à la lointaine ville de Saint-Louis, où l'appareil judiciaire probablement saisi, va décider de leur sort et de celui de leurs entreprises.



Mais, des lougatois, apparemment nantis, ont déjà commencé à trouver l'alternative en se tapant de nouveaux abonnements sur le marché. D'autres, aux moyens limités, devraient prendre leur mal en patience.



D'autres aussi ont trouvé des solutions alternatives avec l’acquisition de paraboles ou en renouvelant leurs abonnements à Canal Plus. On a constaté aussi la possibilité de suivre la télévision à partir de l’internet.



En outre, on se rappelle que l'an dernier, pareil scénario s'était limité au périmètre communal. Et les professionnels de ce secteur avaient poursuivi leurs activités dans une relative stabilité jusqu'ici.



