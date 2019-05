LOUGA : Une femme se suicide par pendaison Une femme de 51 ans a été retrouvée morte pendue mercredi soir à Louga, dans sa maison familiale, au quartier Montagne.



La victime qui répondait au nom de Teuyeu Cissé a été retrouvée morte dans sa chambre dans la maison de ses parents un peu après la rupture du jeûne.

La famille voulait l’enterrer, mais la police, qui a ouvert une enquête pour élucider cette affaire, s’y est opposée pour qu’une autopsie soit effectuée.



La victime, célibataire sans enfant, avait fait construire sa maison au quartier Keur Serigne Louga Nord. Elle menait une vie normale et travaillait même à l’Eglise Saint Thérèse de l’enfant Jésus de Louga. Les témoignages continuent de s’interroger sur les raisons de cet acte désespéré, tant la victime était pieuse et discrète

Sa famille a préféré ne pas se prononcer sur l’affaire.



APS

