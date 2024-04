La 15e Biennale de l’art africain contemporain de Dakar reportée Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture informe la communauté artistique, culturelle nationale et internationale du report de la 15e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain, DAK'ART, initialement prévue du 16 mai au 16 juin 2024.

Ce report, par-delà les contraintes et les aléas induits par le contexte national et international, tient à la volonté des nouvelles autorités en charge du secteur d'organiser la Biennale dans des conditions optimales, à la hauteur de son envergure et de sa réputation de rendez-vous historique des amateurs d'art du monde.



La nouvelle programmation de l'événement est fixée du 07 novembre au 07 décembre 2024. Le schéma organisationnel défini autour du thème général «The Wake », l'éveil, le sillage», sous la Direction artistique de Madame Salimata DIOP, Critique d'art et Commissaire d'exposition, de même que la programmation des expositions officielles « IN» avec les deux pays mis à l'honneur que sont les Etats-Unis d'Amérique et la République de

Cabo Verde, sont maintenus.



Le Gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, réaffirme son engagement en faveur des arts et de la culture et marque sa profonde et inébranlable volonté d'offrir une expérience artistique exceptionnelle qui célèbre la créativité, la diversité et le dialogue.



